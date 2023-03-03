КЛОПП: «Ман Юнайтед играет лучше нас, но это ничего не означает»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящей игры подопечных с «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии.

Матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 5 марта, начало – в 18:30 по Киеву.

В таблице АПЛ мерсисайдцы занимают 6-е место с 39-ю очками, у манкунианцев 3-я позиция и 49 пунктов.