Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Бущана. Основной вратарь сборной Украины не сыграет против Англии
Украина. Первая лига
03 марта 2023, 15:30 |
665
1

Без Бущана. Основной вратарь сборной Украины не сыграет против Англии

Игрок вряд ли успеет набрать форму

03 марта 2023, 15:30 |
665
1
Без Бущана. Основной вратарь сборной Украины не сыграет против Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

По информации СМИ, вратарь «Динамо» Киев Георгий Бущан не сыграет против Англии в первом матче отбора Евро-2024, а УАФ даже не подавала документы на визу.

Игрок продолжает восстанавливаться после травмы, а возвращение намечено на середину марта. Однако Бущан не успеет набрать форму к 26 марта, когда Украина сыграет с Англией.

Вероятно, в основе выйдет вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.

Руслан Ротань, который назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной, пока не объявил заявку на матч с Англией.

По теме:
Александр ПИХАЛЕНОК: «Ротань в сборной? У меня положительные ожидания»
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
ВИДЕО. Шахтер у Мудрика в заложниках, Ротань в сборной Украины
сборная Украины по футболу Георгий Бущан Англия - Украина Евро-2024
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Бокс | 03 марта 2023, 09:20 4
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»

Украинский боксер считает, что шансы равны

Олег ПРИХОДЬКО: «Осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт»
Теннис | 03 марта 2023, 12:50 7
Олег ПРИХОДЬКО: «Осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт»
Олег ПРИХОДЬКО: «Осуждение спортсменов только больше разжигает конфликт»

Украинский теннисист – о игре в паре с россиянином

ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
Футбол | 03.03.2023, 04:20
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Футбол | 02.03.2023, 17:50
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
В Аргентине обстреляли супермаркет, который принадлежит семье жены Месси
Футбол | 03.03.2023, 11:25
В Аргентине обстреляли супермаркет, который принадлежит семье жены Месси
В Аргентине обстреляли супермаркет, который принадлежит семье жены Месси
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dixon
Он уже не будет никогда основным ,Анатолий Трубин номер один. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
01.03.2023, 14:56 1
Биатлон
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
02.03.2023, 13:06 20
Футбол
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
02.03.2023, 02:53 5
Футбол
Планы Арсенала. Клуб хочет подписать 4 игроков, включая конкурента Зинченко
Планы Арсенала. Клуб хочет подписать 4 игроков, включая конкурента Зинченко
01.03.2023, 18:48 2
Футбол
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
02.03.2023, 17:10
Биатлон
Майк ТАЙСОН: «Фьюри, в конце концов, сделает Усику больно»
Майк ТАЙСОН: «Фьюри, в конце концов, сделает Усику больно»
01.03.2023, 14:03 5
Бокс
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
01.03.2023, 08:51 1
Бокс
ВИДЕО. Когда вернется Довбик, Соломон снова забивает, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Когда вернется Довбик, Соломон снова забивает, ставим на Арсенал
01.03.2023, 14:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности