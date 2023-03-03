Украина. Первая лига03 марта 2023, 15:30 |
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Без Бущана. Основной вратарь сборной Украины не сыграет против Англии
Игрок вряд ли успеет набрать форму
03 марта 2023, 15:30 |
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По информации СМИ, вратарь «Динамо» Киев Георгий Бущан не сыграет против Англии в первом матче отбора Евро-2024, а УАФ даже не подавала документы на визу.
Игрок продолжает восстанавливаться после травмы, а возвращение намечено на середину марта. Однако Бущан не успеет набрать форму к 26 марта, когда Украина сыграет с Англией.
Вероятно, в основе выйдет вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.
Руслан Ротань, который назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной, пока не объявил заявку на матч с Англией.
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Он уже не будет никогда основным ,Анатолий Трубин номер один.
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