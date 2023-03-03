Без Бущана. Основной вратарь сборной Украины не сыграет против Англии

По информации СМИ, вратарь «Динамо» Киев Георгий Бущан не сыграет против Англии в первом матче отбора Евро-2024, а УАФ даже не подавала документы на визу.

Игрок продолжает восстанавливаться после травмы, а возвращение намечено на середину марта. Однако Бущан не успеет набрать форму к 26 марта, когда Украина сыграет с Англией.

Вероятно, в основе выйдет вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин.

Руслан Ротань, который назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной, пока не объявил заявку на матч с Англией.