Украина. Премьер лига03 марта 2023, 14:45 | Обновлено 03 марта 2023, 15:20
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ВИДЕО. Вернидуб оформил первый гол в составе Кривбасса
Защитник вывел команду вперед
03 марта 2023, 14:45 | Обновлено 03 марта 2023, 15:20
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В матче чемпионата Украины между Кривбассом и Колосом хозяева вышли вперед благодаря голу защитника Виталия Вернидуба. Для игрока это первый гол за команду.
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