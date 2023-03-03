Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вернидуб оформил первый гол в составе Кривбасса
Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 14:45 | Обновлено 03 марта 2023, 15:20
960
2

ВИДЕО. Вернидуб оформил первый гол в составе Кривбасса

Защитник вывел команду вперед

03 марта 2023, 14:45 | Обновлено 03 марта 2023, 15:20
960
2
ВИДЕО. Вернидуб оформил первый гол в составе Кривбасса
ФК Кривбасс. Виталий Вернидуб

В матче чемпионата Украины между Кривбассом и Колосом хозяева вышли вперед благодаря голу защитника Виталия Вернидуба. Для игрока это первый гол за команду.

По теме:
Верес – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Открыли второй круг УПЛ. Кривбасс минимально обыграл Колос
Монзуль рассудит Динамо и Ингулец. Судейские назначения 16-го тура УПЛ
Кривбасс Кривой Рог Колос Ковалевка Виталий Вернидуб чемпионат Украины по футболу Кривбасс - Колос видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер предлагал за Эрика 1,2 млн евро. Аль-Айн счел сумму недостаточной
Футбол | 03 марта 2023, 11:36 1
Шахтер предлагал за Эрика 1,2 млн евро. Аль-Айн счел сумму недостаточной
Шахтер предлагал за Эрика 1,2 млн евро. Аль-Айн счел сумму недостаточной

Трансфер бразильца в украинский клуб не состоялся

Приходько рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины
Теннис | 03 марта 2023, 13:46 6
Приходько рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины
Приходько рассказал, почему отказался выступать за сборную Украины

Олег не нашел общего языка с федерацией

Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Бокс | 03.03.2023, 09:20
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Война | 02.03.2023, 17:13
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Ждут подхода резервов. ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Биатлон | 02.03.2023, 17:10
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок мира по биатлону. Мужской спринт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
можливо хтось не знає, тому пропоную український спортивний сайт :
flashscore.ua
Сайт висвітлює багато видів спорту як вітчизняних так і зарубіжних країн. 
По ньому сьогодні дивився Кривбас-Колос. 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
02.03.2023, 13:55 6
Футбол
ВИДЕО. Когда вернется Довбик, Соломон снова забивает, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Когда вернется Довбик, Соломон снова забивает, ставим на Арсенал
01.03.2023, 14:21
Футбол
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
03.03.2023, 07:00
Биатлон
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
01.03.2023, 11:07 17
Биатлон
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
Переговоры о бое Усик – Фьюри достигли критической точки
02.03.2023, 16:27 3
Бокс
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
01.03.2023, 23:43 7
Футбол
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
Валентина ЦЕРБЕ: «Зубрилова умерла для меня еще 26 февраля 2022 года»
01.03.2023, 14:56 1
Биатлон
Планы Арсенала. Клуб хочет подписать 4 игроков, включая конкурента Зинченко
Планы Арсенала. Клуб хочет подписать 4 игроков, включая конкурента Зинченко
01.03.2023, 18:48 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности