Юрген КЛОПП: «МЮ превратился в машину и борется за титул АПЛ»
Тренер Красных с волнением ждет матча против исторического соперника
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил матч чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится в воскресенье. Учитывая последние результаты, МЮ подходит к игре в качестве фаворита.
«В воскресенье все будут смотреть наш матч против МЮ. Мне нравится это давление, большая игра. Последние несколько сезонов мы здорово играли против МЮ, но в нынешнем чемпионате они действуют намного лучше. Уже выиграли Кубок лиги, просто превратились в машину по добыванию результата».
«И все еще сражаются за титул АПЛ. Нам очень важно победить, я хочу выжать максимум из этого сезона. Есть 5 миллионов причин, почему я хочу обыграть МЮ», – сказал Клопп.
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