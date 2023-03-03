Юрген КЛОПП: «МЮ превратился в машину и борется за титул АПЛ»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил матч чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится в воскресенье. Учитывая последние результаты, МЮ подходит к игре в качестве фаворита.

«В воскресенье все будут смотреть наш матч против МЮ. Мне нравится это давление, большая игра. Последние несколько сезонов мы здорово играли против МЮ, но в нынешнем чемпионате они действуют намного лучше. Уже выиграли Кубок лиги, просто превратились в машину по добыванию результата».

«И все еще сражаются за титул АПЛ. Нам очень важно победить, я хочу выжать максимум из этого сезона. Есть 5 миллионов причин, почему я хочу обыграть МЮ», – сказал Клопп.