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  4. Юрген КЛОПП: «МЮ превратился в машину и борется за титул АПЛ»
Англия
03 марта 2023, 14:29 |
638
1

Юрген КЛОПП: «МЮ превратился в машину и борется за титул АПЛ»

Тренер Красных с волнением ждет матча против исторического соперника

03 марта 2023, 14:29 |
638
1
Юрген КЛОПП: «МЮ превратился в машину и борется за титул АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил матч чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится в воскресенье. Учитывая последние результаты, МЮ подходит к игре в качестве фаворита.

«В воскресенье все будут смотреть наш матч против МЮ. Мне нравится это давление, большая игра. Последние несколько сезонов мы здорово играли против МЮ, но в нынешнем чемпионате они действуют намного лучше. Уже выиграли Кубок лиги, просто превратились в машину по добыванию результата».

«И все еще сражаются за титул АПЛ. Нам очень важно победить, я хочу выжать максимум из этого сезона. Есть 5 миллионов причин, почему я хочу обыграть МЮ», – сказал Клопп.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп
Источник BBC
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Комментарии 1
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liverpoolfc.at.ua
Такі матчі це окремий світ в футболі і все що було до чи після не має значення, тут може бути все що завгодно. Вірю в ЛІверпуль!
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