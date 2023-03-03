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Англия
03 марта 2023, 14:11 |
464
0

Агент Холанда: «Реал – мечта для любого футболиста»

Рафаэль Пимента вспомнил Мадрид, но похвалил АПЛ

03 марта 2023, 14:11 |
464
0
Агент Холанда: «Реал – мечта для любого футболиста»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Агент Эрлинга Холанда Рафаэль Пимента заявил, что для любого футболиста является мечтой выступления в АПЛ или за мадридский «Реал».

Ранее были слухи о том, что в контракте форварда «Манчестер Сити» есть пункт о возможном переходе в «Реал» в 2024 году, но тренер Хосеп Гвардиола это опроверг.

«Есть АПЛ и есть «Реал» Мадрид. В этот чемпионат или в этот клуб мечтает попасть каждый игрок. «Реал» сохраняет свою магию для футболиста. Возможно, их чемпионат не такой интересный, но есть Лига чемпионов».

«Так, конечно, любой игрок хочет попасть в АПЛ. Фантастический чемпионат, очень конкурентный, все смотрят именно его», – уверен Пимента.

Контракт Холанда истекает в 2027 году.

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Манчестер Сити Реал Мадрид Эрлинг Холанд
Источник BBC
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