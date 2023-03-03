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  4. Монзуль рассудит Динамо и Ингулец. Судейские назначения 16-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
03 марта 2023, 14:06 |
159
1

Монзуль рассудит Динамо и Ингулец. Судейские назначения 16-го тура УПЛ

На матче «Металлист 1925» – «Шахтер» будет работать Александр Шандор

03 марта 2023, 14:06 |
159
1
Монзуль рассудит Динамо и Ингулец. Судейские назначения 16-го тура УПЛ
Instagram. Катерина Монзуль

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 16-го тура УПЛ.

16-й тур

3 марта

13:00. «Кривбасс» – «Колос». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево).

4 марта

12 часов. «Александрия» – «Днепр-1». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье).

14:00. «Динамо» – «Ингулец». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В.Лобановского. Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).

14:00. «Верес» – «Черноморец». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Виталий Романов (Днепр).

5 марта

13:00. «Ворскла» – «Заря». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Евгений Арановский (Киев).

13:00. «Металлист» – «Рух». Симферополь. Стадион «Авангард». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).

14:00. «Металлист 1925» – «Шахтер». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Александр Шандор (Львов).

6 марта

13:00. «Львов» – «Минай». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).

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судейские назначения чемпионат Украины по футболу Катерина Монзуль Украинская Премьер-лига Максим Козыряцкий Виталий Романов Евгений Арановский Игорь Пасхал Александр Шандор Александр Дердо Ярослав Козык
Источник Украинская ассоциация футбола
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Andr88
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