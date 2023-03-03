Монзуль рассудит Динамо и Ингулец. Судейские назначения 16-го тура УПЛ
На матче «Металлист 1925» – «Шахтер» будет работать Александр Шандор
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 16-го тура УПЛ.
16-й тур
3 марта
13:00. «Кривбасс» – «Колос». Кривой Рог. СК «Горняк». Арбитр – Ярослав Козик (Мукачево).
4 марта
12 часов. «Александрия» – «Днепр-1». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье).
14:00. «Динамо» – «Ингулец». Киев. Стадион «Динамо» им. В.В.Лобановского. Арбитр – Катерина Монзуль (Харьков). Арбитр VAR – Андрей Коваленко (Полтава).
14:00. «Верес» – «Черноморец». Ровно. Стадион «Авангард». Арбитр – Виталий Романов (Днепр).
5 марта
13:00. «Ворскла» – «Заря». Александрия. Стадион «Ника». Арбитр – Евгений Арановский (Киев).
13:00. «Металлист» – «Рух». Симферополь. Стадион «Авангард». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон).
14:00. «Металлист 1925» – «Шахтер». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр – Александр Шандор (Львов).
6 марта
13:00. «Львов» – «Минай». Львов. Стадион «СКИФ». Арбитр – Александр Дердо (Черноморск).
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