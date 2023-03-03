Италия03 марта 2023, 13:04 |
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Интер близок к продлению контракта с ключевым хавбеком
Хакан Чалханоглу останется в миланском клубе
03 марта 2023, 13:04 |
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«Интер» близок к продлению контракта с основным полузащитником команды Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.
Новый контракт Чалханоглу будет рассчитан до лета 2026 года. Зарплата 29-летнего турецкого хавбека составит 5,5 миллиона евро в год плюс 500 тысяч возможных бонусов. Нынешний контракт истекает летом 2024 года.
Чалханоглу перешел в «Интер» из «Милана» летом 2021 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 6 ассистов в 32 матчах за «Интер» во всех турнирах.
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