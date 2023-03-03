Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер близок к продлению контракта с ключевым хавбеком
Италия
03 марта 2023, 13:04 |
258
0

Интер близок к продлению контракта с ключевым хавбеком

Хакан Чалханоглу останется в миланском клубе

03 марта 2023, 13:04 |
258
0
Интер близок к продлению контракта с ключевым хавбеком
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

«Интер» близок к продлению контракта с основным полузащитником команды Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Новый контракт Чалханоглу будет рассчитан до лета 2026 года. Зарплата 29-летнего турецкого хавбека составит 5,5 миллиона евро в год плюс 500 тысяч возможных бонусов. Нынешний контракт истекает летом 2024 года.

Чалханоглу перешел в «Интер» из «Милана» летом 2021 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 6 ассистов в 32 матчах за «Интер» во всех турнирах.

По теме:
Атлетико продлил контракт с форвардом
Интер нацелился на хавбека Ливерпуля
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с Данило
Интер Милан Хакан Чалханоглу продление контракта Николо Скира
Источник Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Бокс | 03 марта 2023, 09:20 3
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»
Александр ГВОЗДИК – о шансах Усика: «Фьюри – это не Джошуа»

Украинский боксер считает, что шансы равны

Кривбасс – Колос. Стали известны стартовые составы
Футбол | 03 марта 2023, 12:23 1
Кривбасс – Колос. Стали известны стартовые составы
Кривбасс – Колос. Стали известны стартовые составы

Матч 16-го тура УПЛ

Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Футбол | 02.03.2023, 17:50
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
Проблемы позади. Аль-Айн Реброва выиграл и вернул себе лидерство
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
Футбол | 03.03.2023, 04:20
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
ФОТО. Похвастался женой? Икарди опубликовал снимок полуголой Ванды
Проблемы с Фьюри. Переговоры о поединке Усика зашли в тупик
Бокс | 02.03.2023, 21:15
Проблемы с Фьюри. Переговоры о поединке Усика зашли в тупик
Проблемы с Фьюри. Переговоры о поединке Усика зашли в тупик
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
Нове-Место-2023. Дудченко занял 17 место в спринте
02.03.2023, 18:32 6
Биатлон
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
02.03.2023, 13:06 20
Футбол
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
Напряженная борьба. Магучих, Левченко и Табашник вышли в финал ЧЕ
02.03.2023, 19:30 3
Другие виды
Мудрик и Челси: пока что провально
Мудрик и Челси: пока что провально
01.03.2023, 12:49 74
Футбол
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
02.03.2023, 01:04 1
Футбол
ВИДЕО. Когда вернется Довбик, Соломон снова забивает, ставим на Арсенал
ВИДЕО. Когда вернется Довбик, Соломон снова забивает, ставим на Арсенал
01.03.2023, 14:21
Футбол
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
01.03.2023, 11:07 17
Биатлон
Ярослава МАГУЧИХ: «Что это такое – приехала на ЧЕ и не могу взять 1.87 м»
Ярослава МАГУЧИХ: «Что это такое – приехала на ЧЕ и не могу взять 1.87 м»
02.03.2023, 20:51
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности