Интер близок к продлению контракта с ключевым хавбеком

«Интер» близок к продлению контракта с основным полузащитником команды Хаканом Чалханоглу. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

Новый контракт Чалханоглу будет рассчитан до лета 2026 года. Зарплата 29-летнего турецкого хавбека составит 5,5 миллиона евро в год плюс 500 тысяч возможных бонусов. Нынешний контракт истекает летом 2024 года.

Чалханоглу перешел в «Интер» из «Милана» летом 2021 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола и 6 ассистов в 32 матчах за «Интер» во всех турнирах.