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WTA
03 марта 2023, 12:05 | Обновлено 03 марта 2023, 13:14
261
0

Известны все четвертьфиналистки на турнире в Монтеррее

Остались все с флагами

03 марта 2023, 12:05 | Обновлено 03 марта 2023, 13:14
261
0
Известны все четвертьфиналистки на турнире в Монтеррее
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

В четверг состоялись матчи второго круга на турнире WTA 250 в мексиканском Монтеррее.

В 1/4 финала пробилось лишь две несеяных теннисистки.

Монтеррей. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Каролин Гарсия [1] – Майяр Шериф [7]
Элизе Мертенс [4] – Элизабетта Коччаретто [8]

Нижняя часть сетки

Исалин Бонавентюр – Донна Векич [3]
Чжу Линь [5] – Кэролайн Доулхайд [Q]

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WTA Монтеррей Каролин Гарсия Майяр Шериф Элизе Мертенс Элизабетта Коччаретто Исалин Бонавентюр Донна Векич Чжу Линь Кэролайн Доулхайд
Источник Sport.ua
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