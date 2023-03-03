Известны все четвертьфиналистки на турнире в Монтеррее

В четверг состоялись матчи второго круга на турнире WTA 250 в мексиканском Монтеррее.

В 1/4 финала пробилось лишь две несеяных теннисистки.

Монтеррей. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Каролин Гарсия [1] – Майяр Шериф [7]

Элизе Мертенс [4] – Элизабетта Коччаретто [8]

Нижняя часть сетки

Исалин Бонавентюр – Донна Векич [3]

Чжу Линь [5] – Кэролайн Доулхайд [Q]