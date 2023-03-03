WTA03 марта 2023, 12:05 | Обновлено 03 марта 2023, 13:14
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Известны все четвертьфиналистки на турнире в Монтеррее
Остались все с флагами
03 марта 2023, 12:05 | Обновлено 03 марта 2023, 13:14
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В четверг состоялись матчи второго круга на турнире WTA 250 в мексиканском Монтеррее.
В 1/4 финала пробилось лишь две несеяных теннисистки.
Монтеррей. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Каролин Гарсия [1] – Майяр Шериф [7]
Элизе Мертенс [4] – Элизабетта Коччаретто [8]
Нижняя часть сетки
Исалин Бонавентюр – Донна Векич [3]
Чжу Линь [5] – Кэролайн Доулхайд [Q]
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