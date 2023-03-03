Марта Костюк – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В 1/4 финала восьмая сеяная украинка сразится против немки Анны-Лены Фридзам (№108 WTA). Начало матча в 19:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анны Калинской (№67 WTA) или Даниэль Коллинс (№38 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА