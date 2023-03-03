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  4. Марта Костюк – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 марта 2023, 10:58 |
472
0

Марта Костюк – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Остине

03 марта 2023, 10:58 |
472
0
Марта Костюк – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

В 1/4 финала восьмая сеяная украинка сразится против немки Анны-Лены Фридзам (№108 WTA). Начало матча в 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анны Калинской (№67 WTA) или Даниэль Коллинс (№38 WTA).

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Марта Костюк смотреть онлайн WTA Остин Анна-Лена Фридзам
Источник Sport.ua
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