Марта Костюк – Анна-Лена Фридзам. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Остине
3 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
В 1/4 финала восьмая сеяная украинка сразится против немки Анны-Лены Фридзам (№108 WTA). Начало матча в 19:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анны Калинской (№67 WTA) или Даниэль Коллинс (№38 WTA).
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