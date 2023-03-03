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Испания
03 марта 2023, 10:46 | Обновлено 03 марта 2023, 10:52
180
1

Атлетико продлил контракт с форвардом

Абде Райхани подписал соглашение, рассчитанное до 2027 года

03 марта 2023, 10:46 | Обновлено 03 марта 2023, 10:52
180
1
Атлетико продлил контракт с форвардом
ФК Атлетико Мадрид. Абде Райхани

Нападающий «Атлетико» Абде Райхани продлил контракт с испанским клубом. Новое соглашение 19-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитано до лета 2027 года.

За основную команду «Атлетико» Райхани пока не провёл ни одного официального матча. Однако форвард принял участие в семи играх молодежной команды, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

После 23 туров нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.

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Атлетико Мадрид продление контракта Абде Райхани
Источник ФК Атлетико Мадрид
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