Атлетико продлил контракт с форвардом

Нападающий «Атлетико» Абде Райхани продлил контракт с испанским клубом. Новое соглашение 19-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитано до лета 2027 года.

За основную команду «Атлетико» Райхани пока не провёл ни одного официального матча. Однако форвард принял участие в семи играх молодежной команды, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.

После 23 туров нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.