Испания03 марта 2023, 10:46 | Обновлено 03 марта 2023, 10:52
180
1
Атлетико продлил контракт с форвардом
Абде Райхани подписал соглашение, рассчитанное до 2027 года
03 марта 2023, 10:46 | Обновлено 03 марта 2023, 10:52
180
1
Нападающий «Атлетико» Абде Райхани продлил контракт с испанским клубом. Новое соглашение 19-летнего футболиста с «матрасниками» рассчитано до лета 2027 года.
За основную команду «Атлетико» Райхани пока не провёл ни одного официального матча. Однако форвард принял участие в семи играх молодежной команды, забив четыре гола и отдав две результативные передачи.
После 23 туров нынешнего розыгрыша Ла Лиги «Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 42 очка.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 02 марта 2023, 17:13 2
ВСУ продолжают оборону города
Футбол | 03 марта 2023, 03:29 1
Тони Кроос провел неплохой матч, но королевский клуб проиграл
Футбол | 03.03.2023, 02:25
Футбол | 02.03.2023, 11:25
Бокс | 02.03.2023, 16:27
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
какое знаменательное событие
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
02.03.2023, 17:10
01.03.2023, 23:43 7
01.03.2023, 18:48 2
01.03.2023, 08:51 1
01.03.2023, 11:07 17
02.03.2023, 12:45
01.03.2023, 12:49 74
03.03.2023, 04:20 4