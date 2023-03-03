ВИДЕО. Самое быстрое удаление? Игрок Иордании получил красную на 5 секунде
Игрок влетел ногой в голову соперника
В четверг, 2 марта, состоялся матч 1-го тура чемпионата Азии по футболу между сборными Иордании U-20 и Таджикистана U-20. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу иорданцев.
Однако матч сложно было назвать зрелищным, но он уж точно запомнился Бакеру Калбоунеху.
Дело в том, что уже на 5-й секунде встречи он влетел ногой в голову соперника, за что был сразу был удален с поля.
Интересно, что после этого эпизода футболист еще пытался как-то оспорить решение арбитра. Но еще забавнее выглядит реакция партнеров пострадавшего, которые вместо того, чтобы подбежать к своему товарищу, радовались удалению соперника.
ВИДЕО. Самое быстрое удаление? Игрок Иордании получил красную на 5 секунде
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