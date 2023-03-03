В среду, 1 марта, состоялся матч 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА между «Ливерпулем» U-19 и «Порту» U-19. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти мерсисайдцы вырвали победу – 6:5.

Однако матч запомнился не только яркими моментами, но и неприятным инцидентом в конце встречи.

После финального свистка на поле вспыхнула массовая драка в тот момент, когда игроки «мерсисайдцев» направились к своему вратарю праздновать успех. Как сообщает Daily Mail, в драке участвовало 25 человек.

Уже после матча рефери удалил игрока «Ливерпуля» и двух футболистов «Порту».

ВИДЕО. Массовая драка в ЮЛУ. Матч Ливерпуля и Порту завершился потасовкой