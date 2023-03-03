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03 марта 2023, 01:15 | Обновлено 03 марта 2023, 01:57
594
0

Роналду влип в секс-скандал – его обвиняют в манипуляции. Что известно?

Девушка из Венесуэлы заявила, что у нее год назад был секс со звездным португальцем

03 марта 2023, 01:15 | Обновлено 03 марта 2023, 01:57
594
0
Роналду влип в секс-скандал – его обвиняют в манипуляции. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Венесуэльская блогерша и модель Джорджилайя в сториз в Instagram заявила, что у нее был секс с Криштиану Роналду. По словам девушки, это произошло 25 марта 2022 года в отеле Swish Solverde в Вила-Нова-де-Гайя, на севере Португалии, после того, как сборная Португалии обыграла Турцию в плей-офф отбора к ЧМ-2022 в Катаре:

«Я согласилась, но все же чувствовала, что мною манипулируют. Когда я прочитала его сообщение, я подумала, что если я пойду к нему, мы поговорим, узнаем друг друга получше, может быть, я смогу сделать несколько снимков. Я не думала, что будет секс. Дело в том, что это случилось. Меня не интересуют ни деньги, ни слава».

Сам Криштиану заявил, что это клевета и обман. Интересно, что девушка уже удалила эту сториз. Однако сейчас у Джорджилийи в ее Instagram сделан репост на пост со словами:

«Сегодня я улыбаюсь в честь всего, что выплакала. Сегодня я улыбаюсь тем трудным временам, когда улыбки были редкостью. Улыбнитесь всем, за то что вы плакали».

Фото Джорджилийи с Роналду год назад:

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Источник Calciomercato.it
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