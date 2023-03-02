ВИДЕО. VAR засчитал автогол Милитао. Барселона вышла вперед в Эль-Классико

В четверг, 2 марта, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором «Реал» принимает «Барселону».

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В середине первого тайма «Реал» пропустил гол на домашней арене. «Барселона» вышла вперед в Эль-Классико.

Гави отобрал мяч у соперника, вывел Кессье на свидание с Куртуа. Голкипер отразил удар, но прямо в Милитао, от которого мяч влетел в сетку. Арбитр с помощью VAR засчитал гол.

ГОЛ! 0:1. Милитао, 26 мин (автогол)