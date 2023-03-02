Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. VAR засчитал автогол Милитао. Барселона вышла вперед в Эль-Классико
Испания
02 марта 2023, 22:35 | Обновлено 02 марта 2023, 23:11
615
0

ВИДЕО. VAR засчитал автогол Милитао. Барселона вышла вперед в Эль-Классико

В середине первого тайма «Реал» пропустил гол на домашней арене

02 марта 2023, 22:35 | Обновлено 02 марта 2023, 23:11
615
0
ВИДЕО. VAR засчитал автогол Милитао. Барселона вышла вперед в Эль-Классико
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 2 марта, в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» проходит первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором «Реал» принимает «Барселону».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В середине первого тайма «Реал» пропустил гол на домашней арене. «Барселона» вышла вперед в Эль-Классико.

Гави отобрал мяч у соперника, вывел Кессье на свидание с Куртуа. Голкипер отразил удар, но прямо в Милитао, от которого мяч влетел в сетку. Арбитр с помощью VAR засчитал гол.

ГОЛ! 0:1. Милитао, 26 мин (автогол)

По теме:
Бускетс стал рекордсменом по матчам в Эль Класико
Тоттенхэм нацелился на хавбека Барселоны
Реал – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Кубок Испании по футболу видео голов и обзор Эдер Милитао автогол VAR
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шкендия получит 15% от суммы трансфера, если Динамо перепродаст Рамадани
Футбол | 02 марта 2023, 19:25 1
Шкендия получит 15% от суммы трансфера, если Динамо перепродаст Рамадани
Шкендия получит 15% от суммы трансфера, если Динамо перепродаст Рамадани

Клуб из Северной Македонии может рассчитывать на неплохую прибавку к нынешней прибыли

Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции
Футбол | 02 марта 2023, 00:14 3
Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции
Марсель с Малиновским по пенальти сенсационно выбыл из Кубка Франции

Команда украинского хавбека дома проиграла «Анси», клубу второго дивизиона

Зинченко – в топе. Украинец лидирует в Арсенале по важным показателям
Футбол | 02.03.2023, 20:10
Зинченко – в топе. Украинец лидирует в Арсенале по важным показателям
Зинченко – в топе. Украинец лидирует в Арсенале по важным показателям
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
Футбол | 02.03.2023, 13:55
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Футбол | 02.03.2023, 12:39
Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Мудрик и Де Дзерби – снова в одном клубе? Маленького гения сватают в Челси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани
01.03.2023, 21:24 23
Футбол
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
01.03.2023, 11:07 17
Биатлон
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
Микель АРТЕТА: «Качества Зинченко позволяют нам быть непредсказуемыми»
02.03.2023, 02:53 5
Футбол
С 0:5! Суперкамбек американки с украинскими корнями в США против россиянки
С 0:5! Суперкамбек американки с украинскими корнями в США против россиянки
01.03.2023, 22:15 6
Теннис
Мудрик и Челси: пока что провально
Мудрик и Челси: пока что провально
01.03.2023, 12:49 74
Футбол
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
01.03.2023, 12:45
Биатлон
Майк ТАЙСОН: «Фьюри, в конце концов, сделает Усику больно»
Майк ТАЙСОН: «Фьюри, в конце концов, сделает Усику больно»
01.03.2023, 14:03 4
Бокс
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
01.03.2023, 23:43 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности