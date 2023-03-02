Гари НЕВИЛЛ: «Манчестер Сити выиграет АПЛ»

Легендарный экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился своим прогнозом по поводу исхода чемпионской гонки в АПЛ:

«У «Арсенала» всегда были трудности в заключительных частях прошлых сезонов. Самый свежий пример – предыдущая кампания. Вот почему «Манчестер Сити» выигрывает АПЛ – лондонцы начнут паниковать, когда дойдет до последних 10 матчей.

Появится беспокойство, усилится давление. Их победа станет невероятным достижением, но они не привыкли к таким ситуациям, как «Ман Сити».

У «Арсенала» много эмоций, а для этого еще рано. Так праздновать, когда впереди еще половина пути… Это нехорошо. Эти эмоции – это негативная сторона в плане погони за титул».