Зинченко – в топе. Украинец лидирует в Арсенале по важным показателям

Очередной успешный матч «Арсенала» в АПЛ снова подчеркнул важность Александра Зинченко для нынешней команды Микеля Артеты. Игрок получил одну из лучших оценок за матч, а статистика только подтверждает вклад украинца.

Sky Sports подсчитал, что Зинченко в топе команды в различных статистических показателях сезона.

Александр лидирует в «Арсенале» по количеству касаний в среднем за матч (91,3), количеству точных передач (62,8), точным передачам на чужой половине поля (37,4) и передачам на чужой трети поля (21,7), а также занимает 3-е место по проценту точных передач (87,4%).

В составе «Арсенала» Зинченко играет слева в обороне, однако постоянно подключается к атакам и часто действует в центре поля.