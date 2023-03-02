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  4. Зинченко – в топе. Украинец лидирует в Арсенале по важным показателям
Англия
02 марта 2023, 20:10 | Обновлено 02 марта 2023, 21:11
2384
6

Зинченко – в топе. Украинец лидирует в Арсенале по важным показателям

Украинец проводит классный сезон в АПЛ

02 марта 2023, 20:10 | Обновлено 02 марта 2023, 21:11
2384
6
Зинченко – в топе. Украинец лидирует в Арсенале по важным показателям
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Очередной успешный матч «Арсенала» в АПЛ снова подчеркнул важность Александра Зинченко для нынешней команды Микеля Артеты. Игрок получил одну из лучших оценок за матч, а статистика только подтверждает вклад украинца.

Sky Sports подсчитал, что Зинченко в топе команды в различных статистических показателях сезона.

Александр лидирует в «Арсенале» по количеству касаний в среднем за матч (91,3), количеству точных передач (62,8), точным передачам на чужой половине поля (37,4) и передачам на чужой трети поля (21,7), а также занимает 3-е место по проценту точных передач (87,4%).

В составе «Арсенала» Зинченко играет слева в обороне, однако постоянно подключается к атакам и часто действует в центре поля.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник Sky Sports
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Комментарии 6
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avk2307
Молодец Зина!!! Так держать!!!
Но мне почему то вспоминаются слова Палкина,что его дебют в сборной это махинация однгого известного клуба  и на позици, на которой Зинченко выступаетесть 2-3 игрока получше и он их место занимает.
А вышло то совсем наоборот....
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+7
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Дані Рохас
Зина топ
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Коли весь час віддавати пас назад або поперек поля, тоді цифра буде хороша. Але в вирішвльні моменти гри статист чрмусь весь час помиляється. Тому і продав його Пеп.
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