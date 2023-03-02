Зинченко – в топе. Украинец лидирует в Арсенале по важным показателям
Украинец проводит классный сезон в АПЛ
Очередной успешный матч «Арсенала» в АПЛ снова подчеркнул важность Александра Зинченко для нынешней команды Микеля Артеты. Игрок получил одну из лучших оценок за матч, а статистика только подтверждает вклад украинца.
Sky Sports подсчитал, что Зинченко в топе команды в различных статистических показателях сезона.
Александр лидирует в «Арсенале» по количеству касаний в среднем за матч (91,3), количеству точных передач (62,8), точным передачам на чужой половине поля (37,4) и передачам на чужой трети поля (21,7), а также занимает 3-е место по проценту точных передач (87,4%).
В составе «Арсенала» Зинченко играет слева в обороне, однако постоянно подключается к атакам и часто действует в центре поля.
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Но мне почему то вспоминаются слова Палкина,что его дебют в сборной это махинация однгого известного клуба и на позици, на которой Зинченко выступаетесть 2-3 игрока получше и он их место занимает.
А вышло то совсем наоборот....