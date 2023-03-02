Стародубцева впервые пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые пробилась в 1/4 финала на турнире ITF W25.

Во втором раунде 23-летняя украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, переиграла Риан Ньюборн из США.

Спринг. Второй круг

Юлия Стародубцева – Риан Ньюборн (США) – 6:0, 6:2

В следующем раунде Стародубцева сыграет против еще одной американки Клерви Нгунуэ.

Отметим, что для Стародубцевой это первое выступление в основной сетке такого турнира.