Підтримати
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева впервые пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF
ITF
02 марта 2023, 20:02 |
207
1

Стародубцева впервые пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF

Юлия продолжает легко побеждать на соревнованиях в США

02 марта 2023, 20:02 |
207
1
Стародубцева впервые пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF
ITF. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые пробилась в 1/4 финала на турнире ITF W25.

Во втором раунде 23-летняя украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, переиграла Риан Ньюборн из США.

Спринг. Второй круг
Юлия Стародубцева – Риан Ньюборн (США) – 6:0, 6:2

В следующем раунде Стародубцева сыграет против еще одной американки Клерви Нгунуэ.

Отметим, что для Стародубцевой это первое выступление в основной сетке такого турнира.

По теме:
Украинка Стародубцева стартовала с победы на 25-тысячнике ITF
Юлия Стародубцева ITF Спринг Риан Ньюборн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани
Футбол | 01 марта 2023, 21:24 23
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало молодого хавбека Рамадани

Решат Рамадани перебрался в киевскую команду

МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
Футбол | 02 марта 2023, 16:51 9
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»
МАРКЕВИЧ: «Не нужно было Ротаню предлагать возглавить сборную Украины»

Специалист считает, что это неправильное решение

Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Футбол | 02.03.2023, 01:04
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
Зинченко стал одним из лучших. Оценки Whoscored за матч Арсенал – Эвертон
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
Футбол | 02.03.2023, 13:55
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
ВИДЕО. Сидит в телефоне. Жена Лунина показа, в чем проблема голкипера Реала
Вице-президент ФТУ объяснил, почему не отстраняют теннисистов из рф и рб
Теннис | 01.03.2023, 11:58
Вице-президент ФТУ объяснил, почему не отстраняют теннисистов из рф и рб
Вице-президент ФТУ объяснил, почему не отстраняют теннисистов из рф и рб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Науменко
Юля йде за шляхом Коллінс.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
Новый босс для Мудрика. Кто возглавит Челси, если Поттер будет уволен?
02.03.2023, 13:06 18
Футбол
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
Дерек Чисора назвал фаворита в бою Хейни – Ломаченко
01.03.2023, 08:51 1
Бокс
ВИДЕО. Страшное падение словенского прыгуна на домашнем ЧМ
ВИДЕО. Страшное падение словенского прыгуна на домашнем ЧМ
01.03.2023, 19:09 1
Зимние виды
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
Руслан Ротань определился с тренерским штабом на матч против Англии
28.02.2023, 16:16 31
Футбол
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
Елена ЗУБРИЛОВА: «Мне очень больно»
01.03.2023, 11:07 16
Биатлон
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
Нове-Место-2023. Где и когда смотреть гонки седьмого этапа Кубка мира
01.03.2023, 12:45
Биатлон
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
Украинское дерби в пользу Зинченко. Арсенал разгромил Эвертон
01.03.2023, 23:43 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Тоиров – игрок донецкого Шахтера
01.03.2023, 16:37 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности