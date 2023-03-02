ITF02 марта 2023, 20:02 |
207
1
Стародубцева впервые пробилась в 1/4 финала на 25-тысячнике ITF
Юлия продолжает легко побеждать на соревнованиях в США
02 марта 2023, 20:02 |
207
1
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева впервые пробилась в 1/4 финала на турнире ITF W25.
Во втором раунде 23-летняя украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, переиграла Риан Ньюборн из США.
Спринг. Второй круг
Юлия Стародубцева – Риан Ньюборн (США) – 6:0, 6:2
В следующем раунде Стародубцева сыграет против еще одной американки Клерви Нгунуэ.
Отметим, что для Стародубцевой это первое выступление в основной сетке такого турнира.
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