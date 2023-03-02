Джокович выиграл 20-й матч подряд, одолев Хуркача в Дубае

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае.

В матче 1/4 финала сербский теннисист в двух сетах переиграл пятого сеяного поляка Хуберта Хуркача.

Дубай. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 7:5

В полуфинале пятикратный чемпион турнире сыграет с Даниилом Медведевым или Борной Чоричем.

Отметим, что для Джоковича это было 20-я победа подряд.