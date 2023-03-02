ATP02 марта 2023, 19:32 | Обновлено 02 марта 2023, 19:53
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Джокович выиграл 20-й матч подряд, одолев Хуркача в Дубае
Новак пробился в полуфинал соревнований в ОАЭ
02 марта 2023, 19:32 | Обновлено 02 марта 2023, 19:53
325
0
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае.
В матче 1/4 финала сербский теннисист в двух сетах переиграл пятого сеяного поляка Хуберта Хуркача.
Дубай. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 7:5
В полуфинале пятикратный чемпион турнире сыграет с Даниилом Медведевым или Борной Чоричем.
Отметим, что для Джоковича это было 20-я победа подряд.
The reactions ⚡️#DDFTennis @DjokerNole pic.twitter.com/LbES8grG3o— Tennis TV (@TennisTV) March 2, 2023
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