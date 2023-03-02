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ATP
02 марта 2023, 19:32 | Обновлено 02 марта 2023, 19:53
325
0

Джокович выиграл 20-й матч подряд, одолев Хуркача в Дубае

Новак пробился в полуфинал соревнований в ОАЭ

02 марта 2023, 19:32 | Обновлено 02 марта 2023, 19:53
325
0
Джокович выиграл 20-й матч подряд, одолев Хуркача в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в полуфинал турнира ATP 500 в Дубае.

В матче 1/4 финала сербский теннисист в двух сетах переиграл пятого сеяного поляка Хуберта Хуркача.

Дубай. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Хуберт Хуркач (Польша) – 6:3, 7:5

В полуфинале пятикратный чемпион турнире сыграет с Даниилом Медведевым или Борной Чоричем.

Отметим, что для Джоковича это было 20-я победа подряд.

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Новак Джокович Хуберт Хуркач ATP Дубай
Источник Sport.ua
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