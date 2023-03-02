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Германия
02 марта 2023, 19:24 |
206
0

Хуммельс может завершить карьеру в конце сезона

Контракт защитника с «Боруссией» Дортмунд истекает летом

02 марта 2023, 19:24 |
206
0
Хуммельс может завершить карьеру в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Матс Хуммельс

Известный защитник «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Матс Хуммельс может завершить карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Контракт 34-летнего защитника с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен. Если договориться по поводу нового соглашения так и не удастся – Хуммельс, скорее всего, повесит бутсы на гвоздь.

В нынешнем сезоне на счету Хуммельса 25 матчей за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.

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Матс Хуммельс Боруссия Дортмунд завершение карьеры
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