Хуммельс может завершить карьеру в конце сезона

Известный защитник «Боруссии» Дортмунд и сборной Германии Матс Хуммельс может завершить карьеру в конце нынешнего сезона. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Контракт 34-летнего защитника с «Боруссией» Дортмунд истекает в конце нынешнего сезона и до сих пор не продлен. Если договориться по поводу нового соглашения так и не удастся – Хуммельс, скорее всего, повесит бутсы на гвоздь.

В нынешнем сезоне на счету Хуммельса 25 матчей за «Боруссию» Дортмунд во всех турнирах.