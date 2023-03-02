Кривбасс хочет проводить домашние матчи в Кривом Роге и с болельщиками

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко заявил о том, что клуб рассчитывает получить разрешение проводить домашние матчи УПЛ в Кривом Роге.

Возможно, даже с болельщиками на трибунах.

«Если будет хоть десятая часть процента шанса сыграть домашний матч УПЛ в Кривом Роге – мы будем играть в Кривом Роге. Мы приложим максимум усилий, чтобы сыграть в родном городе. Конечно, не все от нас зависит, но руководство клуба работает, чтобы мы играли дома. Чтобы команда выходила на матч под гимн города Кривой Рог, и, я очень надеюсь, под аплодисменты болельщиков.

«В первую очередь, если бы была возможность, я пригласил бы на наш матч военных. У них всего несколько выходных, и на матче любимой команды они могли бы отдохнуть и отвлечься, посмотреть футбол. Я поддерживаю идею президента «Вереса», это очень хороший шаг».

«Мы должны жить, должны двигаться дальше. Первый месседж по этому вопросу уже есть. Надо всем собраться, обсудить и двигать эту идею», – сказал Баенко.