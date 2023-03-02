Украина. Премьер лига02 марта 2023, 18:29 | Обновлено 02 марта 2023, 18:51
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ФОТО. Новичок Шахтера Тоиров приступил к работе с командой
Дадут ли дебютировать в следующем туре?
02 марта 2023, 18:29 | Обновлено 02 марта 2023, 18:51
832
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«Шахтер» готовится к матчу чемпионата Украины против «Металлиста 1925», а вместе с командой работу начал новичок Хусрав Тоиров.
Клуб только в среду объявил о подписании вингера, который получил 5-летний контракт. Не исключено, что Тоиров окажется в заявке на встречу.
Для команды это будет второй матч УПЛ в нынешнем году. Поединок состоится 5 марта во Львове.
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