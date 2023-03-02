ФОТО. Новичок Шахтера Тоиров приступил к работе с командой

«Шахтер» готовится к матчу чемпионата Украины против «Металлиста 1925», а вместе с командой работу начал новичок Хусрав Тоиров.

Клуб только в среду объявил о подписании вингера, который получил 5-летний контракт. Не исключено, что Тоиров окажется в заявке на встречу.

Для команды это будет второй матч УПЛ в нынешнем году. Поединок состоится 5 марта во Львове.