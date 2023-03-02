Жирона Цыганкова намерена побороться за еврокубки

«Жирона» выиграла три из четырех последних матчей чемпионата Испании, а от зоны еврокубков команду Виктора Цыганкова отделяет всего 4 очка.

Наставник Мичел осторожно говорит о еврокубковых амбициях.

«Нужно продолжать побеждать, потому что в таблице мы только 11-е. Еврокубки? Для этого наши результаты должны быть стабильными, без провалов. Мне нужна лучшая версия всех ключевых игроков, чтобы добиться успеха».

«Радует, что в последних двух матчах мы забили 9 голов, но при этом пропустили пять, что достаточно много», – сказал Мичел.

Виктор Цыганков после перехода в новую команду забил гол и сделал две результативные передачи.