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Испания
02 марта 2023, 18:11 |
458
0

Жирона Цыганкова намерена побороться за еврокубки

Наставник Мичел осторожно говорит о топ-6

02 марта 2023, 18:11 |
458
0
Жирона Цыганкова намерена побороться за еврокубки
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

«Жирона» выиграла три из четырех последних матчей чемпионата Испании, а от зоны еврокубков команду Виктора Цыганкова отделяет всего 4 очка.

Наставник Мичел осторожно говорит о еврокубковых амбициях.

«Нужно продолжать побеждать, потому что в таблице мы только 11-е. Еврокубки? Для этого наши результаты должны быть стабильными, без провалов. Мне нужна лучшая версия всех ключевых игроков, чтобы добиться успеха».

«Радует, что в последних двух матчах мы забили 9 голов, но при этом пропустили пять, что достаточно много», – сказал Мичел.

Виктор Цыганков после перехода в новую команду забил гол и сделал две результативные передачи.

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Виктор Цыганков Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник Marca
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