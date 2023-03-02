Киев-Баскет обыграл Черкасские Мавпы и поднялся на третье место в таблице

«Киев-Баскет» в заключительном матче домашнего бабла одолел «Черкасские Мавпы» – 81:73. Во второй десятиминутке киевляне создали рывок, благодаря которому сумели довести встречу до победы. Самым результативным в составе хозяев стал Вадим Заплотинский, набравший 23 очка и сделавший 10 подборов. В составе «Мавп» больше всего очков набрал Би Джей Максвелл – 22. Также американец добавил к ним 7 подборов и 7 передач.

«Киев-Баскет» выиграл 16-й матч в сезоне, поднявшись на третье место турнирной таблицы. У «Черкасских Мавп» 5 побед в 22 матчах и седьмая позиция.

Суперлига

«Киев-Баскет» – «Черкасские Мавпы» – 81:73 (22:14, 21:10, 11:26, 27:23)

«Киев-Баскет»: Заплотинский 23+10 подборов, Кингсби 16+10 подборов, Дубоненко 8, Мусиенко 8+5 подборов, Новиков 13+5 подборов – старт; Юрченко 9, Фреш-Стаханов 2, Дюпин 2, Кошеватский 0, Швец 0

«Черкасские Мавпы»: Липовцев 2, Кожа 21+5 подборов, Кузнецов 1, Максвелл 22+7 подборов + 7 передач, Руслов 19+6 подборов – старт; Род 4, Назаренко 4