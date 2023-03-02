ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил о возвращении Авагимяна

26-летний полузащитник Артур Авагимян присоединился к «Черноморцу». В одесской команде игрок проведет второй круг по правам аренды.

Артур в период с 2021 по 2022 год уже выступал за одесский клуб. На счету полузащитника в период с марта 2020 по декабрь 2021 59 игр за «черно-синих», в которых он забил 14 мячей и отдал 9 голевых передач.

Отметим, что Авагимян, являющийся воспитанником школы донецкого «Шахтера», последний год провел в ФК «Александрия».