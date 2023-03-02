Украина. Премьер лига02 марта 2023, 18:22 | Обновлено 02 марта 2023, 18:36
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец объявил о возвращении Авагимяна
Артур снова будет защищать цвета одесского клуба
02 марта 2023, 18:22 | Обновлено 02 марта 2023, 18:36
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26-летний полузащитник Артур Авагимян присоединился к «Черноморцу». В одесской команде игрок проведет второй круг по правам аренды.
Артур в период с 2021 по 2022 год уже выступал за одесский клуб. На счету полузащитника в период с марта 2020 по декабрь 2021 59 игр за «черно-синих», в которых он забил 14 мячей и отдал 9 голевых передач.
Отметим, что Авагимян, являющийся воспитанником школы донецкого «Шахтера», последний год провел в ФК «Александрия».
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