ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 19-летнего защитника Шахтера

«Минай» подписал контракт с защитником донецкого «Шахтера» Андреем Булезой. Арендное соглашение с 19-летним игроком действует до конца текущего чемпионата.

В сезоне-2022/23 воспитанник «горняков» провел 7 матчей в юношеской Лиге чемпионов. За этот период он забил «Лейпцигу» (2:0) и отдал результативную передачу в игре против «Селтика» (1:0). В текущем чемпионате Украины среди юношеских команд Булеза провел 13 игр.

Также Андрей выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов. В составе U-19 был капитаном.

Булеза родом из села Заречье Закарпатской области и тренировался под руководством нынешнего спортивного директора ФК «Минай» Сергея Билана.