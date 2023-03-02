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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 17:42 |
453
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 19-летнего защитника Шахтера

Андрей Булеза продолжит карьеру в закарпатском клубе

02 марта 2023, 17:42 |
453
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай подписал 19-летнего защитника Шахтера
ФК Шахтер Донецк. Андрей Булеза

«Минай» подписал контракт с защитником донецкого «Шахтера» Андреем Булезой. Арендное соглашение с 19-летним игроком действует до конца текущего чемпионата.

В сезоне-2022/23 воспитанник «горняков» провел 7 матчей в юношеской Лиге чемпионов. За этот период он забил «Лейпцигу» (2:0) и отдал результативную передачу в игре против «Селтика» (1:0). В текущем чемпионате Украины среди юношеских команд Булеза провел 13 игр.

Также Андрей выступал за юношеские сборные Украины разных возрастов. В составе U-19 был капитаном.

Булеза родом из села Заречье Закарпатской области и тренировался под руководством нынешнего спортивного директора ФК «Минай» Сергея Билана.

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трансферы Шахтер Донецк Минай трансферы УПЛ Андрей Булеза
Источник ФК Минай
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