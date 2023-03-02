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  4. ДИТЯТЬЕВ: «Орки ездят по Новой Каховке и стреляют из миномета по городу»
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 17:32 |
681
1

ДИТЯТЬЕВ: «Орки ездят по Новой Каховке и стреляют из миномета по городу»

Защитник «Львова» – о ситуации в его родном городе

02 марта 2023, 17:32 |
681
1
ДИТЯТЬЕВ: «Орки ездят по Новой Каховке и стреляют из миномета по городу»
058sport.pt. Алексей Дитятьев

Новичок «Львова» Алексей Дитятьев рассказал о ситуации и настроении людей в оккупированной войсками рф Новой Каховке, откуда он родом.

«Сейчас очень тяжело в Новой Каховке, ведь заблокированы гуманитарные коридоры из Украины. Хочу сказать от имени жителей города, которые там остались, что они ждут ВСУ. Я со многими общаюсь, они терпят и ждут Вооруженные Силы Украины.

Мои родственники уже уехали, но многие знакомые все еще там. Им очень тяжело. Ничего не работает, закрыты больницы, орки ездят по Новой Каховке и стреляют из миномета по городу, по гражданским. Даже местные жители понимают, что через две секунды прилет может быть только с территории города.

Поэтому люди верят и ждут скорейшего увольнения. С первого дня войны город в оккупации. Можем только представлять, как люди там чувствуют себя», – сказал Дитятьев.

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Алексей Дитятьев российско-украинская война Львов
Источник ФК Львов
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Комментарии 1
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ash
Так само вони робили і в Донецьку, ще й хизувалися цим.
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