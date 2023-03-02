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Испания
02 марта 2023, 16:48 | Обновлено 02 марта 2023, 18:36
754
0

ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

02 марта 2023, 16:48 | Обновлено 02 марта 2023, 18:36
754
0
ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Тренер Зари получит от бывшего клуба полмиллиона евро
2. Челси заинтересован в услугах Роберто Де Дзерби
3. Александр Зинченко стал одним из лучших игроков матча
4. Прогноз на матч Барселона – Реал Мадрид

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Источник Sport.ua
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