ВИДЕО. Челси и Де Дзерби, Зинченко снова в топе, ставим на Барселону

1. Тренер Зари получит от бывшего клуба полмиллиона евро

2. Челси заинтересован в услугах Роберто Де Дзерби

3. Александр Зинченко стал одним из лучших игроков матча

4. Прогноз на матч Барселона – Реал Мадрид

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