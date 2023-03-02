Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Остине
2 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) продолжит бурьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).
Во втором круге основы восьмая сеяная украинка сразится против американки Мэдисон Бренгл (№95 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Фридзам – Андреева. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анны-Лены Фридзам (№108 WTA) или Эрики Андреевой (№135 WTA).
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