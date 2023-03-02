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WTA
02 марта 2023, 15:30 |
366
0

Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Остине

02 марта 2023, 15:30 |
366
0
Марта Костюк – Мэдисон Бренгл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

2 марта украинская теннисистка Марта Костюк (№52 WTA) продолжит бурьбу на турнире WTA 250 в Остине (Техас, США).

Во втором круге основы восьмая сеяная украинка сразится против американки Мэдисон Бренгл (№95 WTA). Встреча состоится вторым запуском после матча Фридзам – Андреева. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Анны-Лены Фридзам (№108 WTA) или Эрики Андреевой (№135 WTA).

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Источник Sport.ua
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