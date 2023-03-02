Италия02 марта 2023, 15:28 | Обновлено 02 марта 2023, 15:37
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ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с Данило
Новое соглашение рассчитано до 2025 года
02 марта 2023, 15:28 | Обновлено 02 марта 2023, 15:37
291
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Итальянский «Ювентус» продлил контракт с правым защитником Данило.
Новое соглашение туринцев с 31-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года.
Бразилец перешел в «Ювентус» из «Манчестер Сити» в августе 2019 года за 37 миллионов евро.
В составе бело-черных он провел 142 матча, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.
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