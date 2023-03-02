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Италия
02 марта 2023, 15:28 | Обновлено 02 марта 2023, 15:37
291
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с Данило

Новое соглашение рассчитано до 2025 года

02 марта 2023, 15:28 | Обновлено 02 марта 2023, 15:37
291
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с Данило
ФК Ювентус. Данило

Итальянский «Ювентус» продлил контракт с правым защитником Данило.

Новое соглашение туринцев с 31-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года.

Бразилец перешел в «Ювентус» из «Манчестер Сити» в августе 2019 года за 37 миллионов евро.

В составе бело-черных он провел 142 матча, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.

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Данило Луис да Силва Ювентус продление контракта
Источник ФК Ювентус
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