ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус продлил контракт с Данило

Итальянский «Ювентус» продлил контракт с правым защитником Данило.

Новое соглашение туринцев с 31-летним игроком рассчитано до 30 июня 2025 года.

Бразилец перешел в «Ювентус» из «Манчестер Сити» в августе 2019 года за 37 миллионов евро.

В составе бело-черных он провел 142 матча, забил 8 голов и сделал 10 результативных передач.