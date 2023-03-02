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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 15:12 |
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ВИДЕО. Все голы Динамо на зимнем сборе в Турции

Киевляне успешно завершили подготовку ко второй части чемпионата

02 марта 2023, 15:12 |
100
0
ВИДЕО. Все голы Динамо на зимнем сборе в Турции
ФК Динамо Киев

27 февраля «Динамо» завершило учебно-тренировочный сбор в Турции.

Начиная с 20 января «бело-синие» готовились к официальным матчам в турецком Белеке. Подопечные Мирчи Луческу и Игоря Костюка проводили тренировки и участвовали в спаррингах.

В пятницу, 3 марта, юноши «бело-синих» сыграют с «Ингульцом» в матче юношеского чемпионата, а в субботу, 4 марта, нас ждет противостояние уже основных команд в рамках УПЛ.

Смотрите подборку всех голов киевлян на зимнем сборе 2023 в Турции.

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Динамо Киев учебно-тренировочные сборы видео
Источник ФК Динамо Киев
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