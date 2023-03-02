ВИДЕО. Все голы Динамо на зимнем сборе в Турции

27 февраля «Динамо» завершило учебно-тренировочный сбор в Турции.

Начиная с 20 января «бело-синие» готовились к официальным матчам в турецком Белеке. Подопечные Мирчи Луческу и Игоря Костюка проводили тренировки и участвовали в спаррингах.

В пятницу, 3 марта, юноши «бело-синих» сыграют с «Ингульцом» в матче юношеского чемпионата, а в субботу, 4 марта, нас ждет противостояние уже основных команд в рамках УПЛ.

Смотрите подборку всех голов киевлян на зимнем сборе 2023 в Турции.