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  4. ХАВИ: «На Сантьяго Бернабеу играть с Реалом очень нелегко. Они – фавориты»
Испания
02 марта 2023, 15:05 | Обновлено 02 марта 2023, 15:17
58
0

ХАВИ: «На Сантьяго Бернабеу играть с Реалом очень нелегко. Они – фавориты»

Наставник «Барселоны» – о предстоящем Эль Класико

02 марта 2023, 15:05 | Обновлено 02 марта 2023, 15:17
58
0
ХАВИ: «На Сантьяго Бернабеу играть с Реалом очень нелегко. Они – фавориты»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от первого выездного матча с «Реалом» в полуфинале Кубка Испании.

«Мы играем на титул. «Реал» по-прежнему является фаворитом, потому что они действующие чемпионы Ла Лиги и Лиги чемпионов. Это очень сложный соперник, который находится в хорошей форме. Они фавориты.

Мои аргументы таковы, что «Реал» выиграл несколько титулов за последнее время, а мы находимся в процессе перестройки. У нас только один трофей. Мы показали невероятную игру в матче с ними [за Суперкубок Испании]. Но это «Реал», они обыграли «Ливерпуль»; так что мы должны быть честными.

«Реал» – очень трудный соперник: они не доминируют во многих моментах, но у них есть такие небольшие фазы, когда они захватывают контроль и подходят к вашим воротам на контратаке. На «Сантьяго Бернабеу» играть с ними очень нелегко».

Первый матч между командами состоится 2 марта в Мадриде. Начало в 22:00 по Киеву.

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Хави Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу
Источник Goal.com
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