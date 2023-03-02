Хочет к Малиновскому? Сенегальская звезда Динамо назвала клубы своей мечты
Самба Диалло хотел бы играть в «Марселе» или «Барселоне»
20-летний сенегальский полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло назвал клубы своей мечты:
«Клубы мечты — это «Марсель» и «Барселона», – цитирует Диалло Infos OM.
Сейчас Диалло играет со сборной Сенегала U-20 на юношеском чемпионате Африки. Вместе со своей сборной он уже вышел в четвертьфинал турнира. Там сенегальцы сыграют со своими ровесниками из Бенина. Матч состоится сегодня, 2 марта, в 16:00 по Киеву.
Отметим, что во французском клубе «Марсель» играет украинский полузащитник Руслан Малиновский.
Samba Diallo (20 ans) qui évolue au Dinamo Kiev : "Mes clubs de rêve, c'est l'OM et le FC Barcelone." (@Fsfofficielle) #TeamOM pic.twitter.com/VhJum1h6jR— Infos OM (@InfosOM_) March 1, 2023
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