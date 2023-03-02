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Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 14:45 |
786
0

Хочет к Малиновскому? Сенегальская звезда Динамо назвала клубы своей мечты

Самба Диалло хотел бы играть в «Марселе» или «Барселоне»

02 марта 2023, 14:45 |
786
0
Хочет к Малиновскому? Сенегальская звезда Динамо назвала клубы своей мечты
Twitter. Самба Диалло

20-летний сенегальский полузащитник киевского «Динамо» Самба Диалло назвал клубы своей мечты:

«Клубы мечты — это «Марсель» и «Барселона», – цитирует Диалло Infos OM.

Сейчас Диалло играет со сборной Сенегала U-20 на юношеском чемпионате Африки. Вместе со своей сборной он уже вышел в четвертьфинал турнира. Там сенегальцы сыграют со своими ровесниками из Бенина. Матч состоится сегодня, 2 марта, в 16:00 по Киеву.

Отметим, что во французском клубе «Марсель» играет украинский полузащитник Руслан Малиновский.

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Самба Диалло Руслан Малиновский Марсель Барселона Динамо Киев сборная Сенегала по футболу U-20
Источник Twitter
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