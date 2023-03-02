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Украина. Вторая лига
02 марта 2023, 13:36 |
398
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Второй лиги подписал контракт с экс-игроком Днепра-1

«Васт» усилился двумя игроками

02 марта 2023, 13:36 |
398
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер Второй лиги подписал контракт с экс-игроком Днепра-1
Instagram. Радион Лисняк

Украинский футбольный клуб «Васт» объявил о подписании двух игроков.

Команда из Николаева усилилась Лисняком Радионом и Березанским Русланом.

Лисняк Радион – 21-летний полузащитник. Детские годы провел в ДЮСК «Интер» Днепр и ФК «Петриковка». В 2020 году дебютировал в ПФЛ с командой «Ингулец». Сезон 2022/23 начал с командой «Кремень».

Березанский Руслан – 19-летний защитник. В чемпионате ДЮФЛ играл за такие команды, как «Динамо» и «Оболонь». На профессиональном уровне дебютировал 2 года тому назад. Защищал цвета «Олимпика» и «Днепра-1».

Сейчас «Васт» выступает во Второй лиге Украины. Команда находится на седьмом месте из десяти. В активе «Васта» 11 очков после 10 туров.

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Васт Николаев Радион Лисняк Руслан Березанский трансферы трансферы УПЛ Днепр-1
Источник Sport.ua
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