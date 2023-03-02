Микель АРТЕТА: «Зинченко генерирует много опасных моментов»

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета после победы над «Эвертоном» (4:1) в перенесенном матче английской Премьер-лиги высказал мнение о значимости для команды украинского защитника Александра Зинченко.

Среди прочего испанец отметил умение украинца делать свой вклад в атакующие действия коллектива.