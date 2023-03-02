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  4. Микель АРТЕТА: «Зинченко генерирует много опасных моментов»
Англия
02 марта 2023, 12:00 |
878
0

Микель АРТЕТА: «Зинченко генерирует много опасных моментов»

Наставник «Арсенала» – про украинца

02 марта 2023, 12:00 |
878
0
Микель АРТЕТА: «Зинченко генерирует много опасных моментов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Микель Артета (справа)

Менеджер лондонского «Арсенала» Микель Артета после победы над «Эвертоном» (4:1) в перенесенном матче английской Премьер-лиги высказал мнение о значимости для команды украинского защитника Александра Зинченко.

Среди прочего испанец отметил умение украинца делать свой вклад в атакующие действия коллектива.

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Микель Артета Александр Зинченко видео Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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