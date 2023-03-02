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Франция
02 марта 2023, 11:04 | Обновлено 02 марта 2023, 11:19
1337
0

Королевский подарок. Месси заказал 35 золотых смартфонов iPhone

Аргентинец приготовил подарки партнерам по сборной

02 марта 2023, 11:04 | Обновлено 02 марта 2023, 11:19
1337
0
Королевский подарок. Месси заказал 35 золотых смартфонов iPhone
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси решил отблагодарить партнеров по национальной команде и ее персонал за победу на чемпионате мира 2022 года, который состоялся в Катаре.

Сообщается, что форвард французского «ПСЖ» заказал 35 золотых смартфонов iPhone. Телефоны будут покрыты 24-каратным золотом, на них будет выгравированы имена игроков, номера и логотип сборной Аргентины. Общая стоимость заказа составляет 175 тыс фунтов.

Сборная Аргентины выиграла мундиале в Катаре, переиграв в финале сборную Франции в серии пенальти. Лионель Месси был признан лучшим игроком ЧМ-2022.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу
Источник The Sun
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