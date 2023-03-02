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  4. Защитник Ингульца: «С Динамо можно играть»
Украина. Премьер лига
02 марта 2023, 04:46 |
138
0

Защитник Ингульца: «С Динамо можно играть»

Дмитрий Нагиев с нетерпением ждет возобновления чемпионата

02 марта 2023, 04:46 |
138
0
Защитник Ингульца: «С Динамо можно играть»
ФК Ингулец

Азербайджанский защитник «Ингульца» Дмитрий Нагиев поделился мнением о предстоящем матче с киевским «Динамо» и возможном развитии своей карьеры.

«Сбор прошел хорошо. Мы провели несколько товарищеских матчей. Так что с нетерпением ждем возобновления чемпионата. «Динамо» – гранд украинского футбола. Но с ними можно играть. Будем стараться достичь хорошего результата.

Был один звонок от агента, который предлагал летом вернуться в Азербайджан. Но это пока что разговоры, и до лета многое может поменяться. Пригласят ли в сборную Азербайджана? Не знаю. Сложно сказать. Думаю, если мы начнем сейчас удачно играть, то шанс на это будет».

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Дмитрий Нагиев Динамо Киев Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Azerisport.com
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