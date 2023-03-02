Защитник Ингульца: «С Динамо можно играть»

Азербайджанский защитник «Ингульца» Дмитрий Нагиев поделился мнением о предстоящем матче с киевским «Динамо» и возможном развитии своей карьеры.

«Сбор прошел хорошо. Мы провели несколько товарищеских матчей. Так что с нетерпением ждем возобновления чемпионата. «Динамо» – гранд украинского футбола. Но с ними можно играть. Будем стараться достичь хорошего результата.

Был один звонок от агента, который предлагал летом вернуться в Азербайджан. Но это пока что разговоры, и до лета многое может поменяться. Пригласят ли в сборную Азербайджана? Не знаю. Сложно сказать. Думаю, если мы начнем сейчас удачно играть, то шанс на это будет».