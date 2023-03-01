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Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 21:50 | Обновлено 01 марта 2023, 21:51
1284
0

Решат РАМАДАНИ: «Рад перейти в лучшую команду Украины. Я как будто во сне»

Новичок прокомментировал свой переход в киевскую команду

01 марта 2023, 21:50 | Обновлено 01 марта 2023, 21:51
1284
0
Решат РАМАДАНИ: «Рад перейти в лучшую команду Украины. Я как будто во сне»
ФК Динамо Киев. Решат Рамадани

1 марта «Динамо» оформило переход 19-летнего полузащитника Решата Рамадани. Игрок рассказал о своем переезде в Киев, позиции на поле и ситуацией с войной в Украине.

– Решат, добро пожаловать в наш клуб, город и лучшую страну в мире! Какие твои первые эмоции от подписания контракта с «Динамо»?

– Я очень рад присоединиться к такой большой команде, как «Динамо» Киев. Это клуб европейского уровня, это самый лучший клуб в Украине!

Что ты знал о нашем городе и стране перед переходом в нашу команду?

– Я знал, что это большой город. Я знаю, что в Украине война, но я вижу, какие в вашей стране смелые люди. Весь мир сейчас восхищается вами!

– Что ты можешь сказать о себе как о человеке?

– Я человек из маленького города, у которого большое сердце. Я хочу продемонстрировать все свои навыки, умения и проявить себя в этом клубе.

– Ты начинал как центральный защитник, однако сейчас играешь опорного полузащитника. Какая позиция для тебя родная?

– Раньше я играл центрбека, сейчас могу сыграть и в защите, и в полузащите. Однако самая удобная и лучшая для меня позиция – опорный полузащитник.

– Какие у тебя были эмоции, когда через несколько дней после матча Динамо – Шкендия на турецком собрании ты узнал, что переходишь в наш клуб?

– Я сначала не поверил в это, я до сих пор в это не верю! Я сейчас очень сильно взволнован, для меня это очень большой трансфер, я нахожусь как во сне!

– Наш тренер Мирча Луческу заметил тебя именно в этой игре. А как именно узнал о переходе?

– Я узнал не сразу, но когда я узнал, то, повторюсь, я не поверил. Я был очень смущен.

– Что бы ты хотел сказать фанатам киевского «Динамо» в такое время?

– Я могу сказать, что отдам всего себя для клуба, чтобы достичь с «Динамо» высот.

– Ты точно знаешь о войне, которую россия ведет против Украины. При этом ты не побоялся приехать в нашу страну.

– Я не побоялся, потому что я приехал играть, показывать себя с лучшей стороны и стать чемпионом с «Динамо Киев»! К тому же, повторюсь, ваши люди просто пленяют мир!

– Почему ты взял именно 92-й номер?

– Это из-за фанатов моего бывшего клуба – «Шкендии». 92 – это год создания фанатского движения «Шкендии». Я посвящаю этот номер им.

После подписания контракта и презентации ты поедешь на базу на ужин с главным тренером, завтра у тебя будет первая тренировка в новой команде. Как сильно ты ждешь этого момента?

– Да, я очень сильно этого жду. Я хочу играть и показывать свои лучшие качества в поле!

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Динамо Киев Решат Рамадани российско-украинская война чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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