Решат РАМАДАНИ: «Рад перейти в лучшую команду Украины. Я как будто во сне»
Новичок прокомментировал свой переход в киевскую команду
1 марта «Динамо» оформило переход 19-летнего полузащитника Решата Рамадани. Игрок рассказал о своем переезде в Киев, позиции на поле и ситуацией с войной в Украине.
– Решат, добро пожаловать в наш клуб, город и лучшую страну в мире! Какие твои первые эмоции от подписания контракта с «Динамо»?
– Я очень рад присоединиться к такой большой команде, как «Динамо» Киев. Это клуб европейского уровня, это самый лучший клуб в Украине!
– Что ты знал о нашем городе и стране перед переходом в нашу команду?
– Я знал, что это большой город. Я знаю, что в Украине война, но я вижу, какие в вашей стране смелые люди. Весь мир сейчас восхищается вами!
– Что ты можешь сказать о себе как о человеке?
– Я человек из маленького города, у которого большое сердце. Я хочу продемонстрировать все свои навыки, умения и проявить себя в этом клубе.
– Ты начинал как центральный защитник, однако сейчас играешь опорного полузащитника. Какая позиция для тебя родная?
– Раньше я играл центрбека, сейчас могу сыграть и в защите, и в полузащите. Однако самая удобная и лучшая для меня позиция – опорный полузащитник.
– Какие у тебя были эмоции, когда через несколько дней после матча Динамо – Шкендия на турецком собрании ты узнал, что переходишь в наш клуб?
– Я сначала не поверил в это, я до сих пор в это не верю! Я сейчас очень сильно взволнован, для меня это очень большой трансфер, я нахожусь как во сне!
– Наш тренер Мирча Луческу заметил тебя именно в этой игре. А как именно узнал о переходе?
– Я узнал не сразу, но когда я узнал, то, повторюсь, я не поверил. Я был очень смущен.
– Что бы ты хотел сказать фанатам киевского «Динамо» в такое время?
– Я могу сказать, что отдам всего себя для клуба, чтобы достичь с «Динамо» высот.
– Ты точно знаешь о войне, которую россия ведет против Украины. При этом ты не побоялся приехать в нашу страну.
– Я не побоялся, потому что я приехал играть, показывать себя с лучшей стороны и стать чемпионом с «Динамо Киев»! К тому же, повторюсь, ваши люди просто пленяют мир!
– Почему ты взял именно 92-й номер?
– Это из-за фанатов моего бывшего клуба – «Шкендии». 92 – это год создания фанатского движения «Шкендии». Я посвящаю этот номер им.
– После подписания контракта и презентации ты поедешь на базу на ужин с главным тренером, завтра у тебя будет первая тренировка в новой команде. Как сильно ты ждешь этого момента?
– Да, я очень сильно этого жду. Я хочу играть и показывать свои лучшие качества в поле!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинские болельщики смогут смотреть соревнования на региональных телеканалах «Суспильного»
Хавбек Хусрав Тоиров подписал с донецким клубом контракт на 5 лет