Англия01 марта 2023, 20:49 | Обновлено 01 марта 2023, 20:50
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Зинченко против Миколенко. Украинцы – в составе на матч Арсенала и Эвертона
Второй матч между командами за последнее время
01 марта 2023, 20:49 | Обновлено 01 марта 2023, 20:50
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В 21:45 начнется перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Эвертоном». В составе хозяев на поле выйдет Александр Зинченко, а у гостей сыграет Виталий Миколенко.
Оба украинца являются игроками основны своих команд в сезоне. Недавно «Эвертон» неожиданно обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.
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