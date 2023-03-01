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  4. Зинченко против Миколенко. Украинцы – в составе на матч Арсенала и Эвертона
Англия
01 марта 2023, 20:49 | Обновлено 01 марта 2023, 20:50
254
0

Зинченко против Миколенко. Украинцы – в составе на матч Арсенала и Эвертона

Второй матч между командами за последнее время

01 марта 2023, 20:49 | Обновлено 01 марта 2023, 20:50
254
0
Зинченко против Миколенко. Украинцы – в составе на матч Арсенала и Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В 21:45 начнется перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Эвертоном». В составе хозяев на поле выйдет Александр Зинченко, а у гостей сыграет Виталий Миколенко.

Оба украинца являются игроками основны своих команд в сезоне. Недавно «Эвертон» неожиданно обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.

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Арсенал Лондон Эвертон Виталий Миколенко Александр Зинченко
Источник Sport.ua
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