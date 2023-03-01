Зинченко против Миколенко. Украинцы – в составе на матч Арсенала и Эвертона

В 21:45 начнется перенесенный матч 7-го тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Эвертоном». В составе хозяев на поле выйдет Александр Зинченко, а у гостей сыграет Виталий Миколенко.

Оба украинца являются игроками основны своих команд в сезоне. Недавно «Эвертон» неожиданно обыграл «Арсенал» со счетом 1:0.