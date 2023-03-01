Безус забил за Омонию на 90+5 и вывел команду в полуфинал Кубка Кипра
Клуб из города Никосия обыграл АПОЭЛ
В среду, 1 марта, состоялся ответный четвертьфинальный матч Кубка Кипра по футболу между клубами «Омония» и АПОЭЛ. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из города Никосия.
Благодаря этой победе «Омония» по сумме двух встреч вышла в полуфинал соревнований. Первый поединок завершился победой АПОЭЛя со счетом 2:1.
На 90+5-й минуте украинский футболист Роман Безус реализовал пенальти и вывел свою команду в 1/2 финала Кубка.
Другой украинец Артем Беседин отыграл весь матч. На 40-й минуте он заработал желтую карточку.
Соперник «Омонии» в полуфинале определится позже.
Кубок Кипра. 1/4 финала
АПОЭЛ – Омония – 0:2 [первый матч 2:1]
Голы: Ансарифард, 12, Безус, 90+5 (пен.)
Η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν θα πεθάνει ΠΟΤΕ! ✊☘️ pic.twitter.com/qVIMFdJ0tt— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) March 1, 2023
🟢 Το 0-2 ο Μπεζούς στο 90'+8! ⚪ pic.twitter.com/QKMwsC3rBm— OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) March 1, 2023
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