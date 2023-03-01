Безус забил за Омонию на 90+5 и вывел команду в полуфинал Кубка Кипра

В среду, 1 марта, состоялся ответный четвертьфинальный матч Кубка Кипра по футболу между клубами «Омония» и АПОЭЛ. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из города Никосия.

Благодаря этой победе «Омония» по сумме двух встреч вышла в полуфинал соревнований. Первый поединок завершился победой АПОЭЛя со счетом 2:1.

На 90+5-й минуте украинский футболист Роман Безус реализовал пенальти и вывел свою команду в 1/2 финала Кубка.

Другой украинец Артем Беседин отыграл весь матч. На 40-й минуте он заработал желтую карточку.

Соперник «Омонии» в полуфинале определится позже.

Кубок Кипра. 1/4 финала

АПОЭЛ – Омония – 0:2 [первый матч 2:1]

Голы: Ансарифард, 12, Безус, 90+5 (пен.)

Η ΟΜΟΝΟΙΑ δεν θα πεθάνει ΠΟΤΕ! ✊☘️ pic.twitter.com/qVIMFdJ0tt — OMONOIA FC (@OMONOIAfootball) March 1, 2023