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01 марта 2023, 20:35 | Обновлено 01 марта 2023, 20:38
948
1

Безус забил за Омонию на 90+5 и вывел команду в полуфинал Кубка Кипра

Клуб из города Никосия обыграл АПОЭЛ

01 марта 2023, 20:35 | Обновлено 01 марта 2023, 20:38
948
1
Безус забил за Омонию на 90+5 и вывел команду в полуфинал Кубка Кипра
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Безус

В среду, 1 марта, состоялся ответный четвертьфинальный матч Кубка Кипра по футболу между клубами «Омония» и АПОЭЛ. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу команды из города Никосия.

Благодаря этой победе «Омония» по сумме двух встреч вышла в полуфинал соревнований. Первый поединок завершился победой АПОЭЛя со счетом 2:1.

На 90+5-й минуте украинский футболист Роман Безус реализовал пенальти и вывел свою команду в 1/2 финала Кубка.

Другой украинец Артем Беседин отыграл весь матч. На 40-й минуте он заработал желтую карточку.

Соперник «Омонии» в полуфинале определится позже.

Кубок Кипра. 1/4 финала

АПОЭЛ – Омония – 0:2 [первый матч 2:1]

Голы: Ансарифард, 12, Безус, 90+5 (пен.)

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Омония АПОЭЛ Кубок Кипра по футболу Артем Беседин Роман Безус пенальти видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Dixon
Безус?А Беседин забьёт свой первый гол за 4 года,через 4 года?
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