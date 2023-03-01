Ливерпуль, Реал и Ман Сити сражаются за Беллингема. Игрок еще не решил
Трансфер точно выйдет за пределы 100 миллионов евро
По информации СМИ, летом за хавбека «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуда Беллингема развернется сражение между «Реалом», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».
Сообщается, что игрок еще не принял решение о том, в какую команду лучше перейти, однако наверняка не останется в Бундеслиге.
Ранее была информация о том, что клуб пытается договориться с Беллингемом о новом контракте, чтобы улучшить условия и сохранить лидера еще хотя бы на год.
В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провел 30 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.
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