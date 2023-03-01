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Германия
01 марта 2023, 19:33 | Обновлено 01 марта 2023, 19:34
389
1

Ливерпуль, Реал и Ман Сити сражаются за Беллингема. Игрок еще не решил

Трансфер точно выйдет за пределы 100 миллионов евро

01 марта 2023, 19:33 | Обновлено 01 марта 2023, 19:34
389
1
Ливерпуль, Реал и Ман Сити сражаются за Беллингема. Игрок еще не решил
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

По информации СМИ, летом за хавбека «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуда Беллингема развернется сражение между «Реалом», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Сообщается, что игрок еще не принял решение о том, в какую команду лучше перейти, однако наверняка не останется в Бундеслиге.

Ранее была информация о том, что клуб пытается договориться с Беллингемом о новом контракте, чтобы улучшить условия и сохранить лидера еще хотя бы на год.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провел 30 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.

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Джуд Беллингем Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Манчестер Сити Ливерпуль трансферы
Источник Фабрицио Романо
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