Ливерпуль, Реал и Ман Сити сражаются за Беллингема. Игрок еще не решил

По информации СМИ, летом за хавбека «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуда Беллингема развернется сражение между «Реалом», «Манчестер Сити» и «Ливерпулем».

Сообщается, что игрок еще не принял решение о том, в какую команду лучше перейти, однако наверняка не останется в Бундеслиге.

Ранее была информация о том, что клуб пытается договориться с Беллингемом о новом контракте, чтобы улучшить условия и сохранить лидера еще хотя бы на год.

В нынешнем сезоне 19-летний полузащитник провел 30 матчей, забил 10 голов и сделал 6 ассистов.