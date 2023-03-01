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  4. Источник: Заря может подписать центрального защитника киевского Динамо
Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 19:06 |
613
0

Источник: Заря может подписать центрального защитника киевского Динамо

Луганская команда планирует оформить переход Никиты Бурды

01 марта 2023, 19:06 |
613
0
Источник: Заря может подписать центрального защитника киевского Динамо
ФК Динамо Киев. Никита Бурда

Луганский футбольный клуб «Заря» может подписать центрального защитника киевского «Динамо» Никиту Бурду.

Как сообщает журналист Дмитрий Венков, переход должен произойти сегодня, 1 марта. Детали сделки пока что неизвестны.

Контракт 27-летнего Никиты Бурды с киевским «Динамо» истекает 30 июня 2023 года. В первой части текущего сезона Бурда провел в составе «бело-синих» два матча.

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Никита Бурда Заря Луганск Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ
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