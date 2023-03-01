Украина. Премьер лига01 марта 2023, 19:06 |
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Источник: Заря может подписать центрального защитника киевского Динамо
Луганская команда планирует оформить переход Никиты Бурды
01 марта 2023, 19:06 |
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Луганский футбольный клуб «Заря» может подписать центрального защитника киевского «Динамо» Никиту Бурду.
Как сообщает журналист Дмитрий Венков, переход должен произойти сегодня, 1 марта. Детали сделки пока что неизвестны.
Контракт 27-летнего Никиты Бурды с киевским «Динамо» истекает 30 июня 2023 года. В первой части текущего сезона Бурда провел в составе «бело-синих» два матча.
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