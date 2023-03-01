Источник: Заря может подписать центрального защитника киевского Динамо

Луганский футбольный клуб «Заря» может подписать центрального защитника киевского «Динамо» Никиту Бурду.

Как сообщает журналист Дмитрий Венков, переход должен произойти сегодня, 1 марта. Детали сделки пока что неизвестны.

Контракт 27-летнего Никиты Бурды с киевским «Динамо» истекает 30 июня 2023 года. В первой части текущего сезона Бурда провел в составе «бело-синих» два матча.