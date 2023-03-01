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  4. Планы Арсенала. Клуб хочет подписать 4 игроков, включая конкурента Зинченко
Англия
01 марта 2023, 18:48 |
1872
1

Планы Арсенала. Клуб хочет подписать 4 игроков, включая конкурента Зинченко

В клубе уже готовятся к Лиге чемпионов

01 марта 2023, 18:48 |
1872
1
Планы Арсенала. Клуб хочет подписать 4 игроков, включая конкурента Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации британских СМИ, тренер «Арсенала» Микель Артета и руководство клуба уже обсуждают летнее усиление команды под выступления в Лиге чемпионов.

Сообщается, что наставник хочет получить четырех новичков, а фамилии двух из них уже известны. Это хавбек «Вест Хэма» Деклан Райс и вингер «Брайтона» Мойсес Кайседо, которого «Арсенал» до последнего пытался подписать в январе.

Кроме того, в клубе хотят продать левого защитника Кирана Тирни, который не сумел составить должную конкуренцию для Александра Зинченко и быстро потерял место в составе. На случай травм или дисквалификаций украинца «Арсенал» ищет ему игрока на подмену.

Плюс руководство готово расстаться с 4-5 игроками, чтобы иметь возможность потратить более 150 миллионов фунтов на новых футболистов.

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Арсенал Лондон трансферы АПЛ Александр Зинченко Деклан Райс Мойсес Кайседо
Источник talkSPORT
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Комментарии 1
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luceorius
  Артета має смак, але вартість Райса + Кайседо може значно перевищити 150 млн. фунтів, не враховуючи ще двох поки не названих кандидатів.   
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