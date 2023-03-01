Клубы проголосовали против. Кубок Украины в этом сезоне не состоится

По информации СМИ, идея с проведением Кубка Украины в усеченном формате сошла на нет, так как клубы УПЛ и Первой лиги проголосовали против организации турнира.

Многие руководители решили, что в нынешнее время не стоит проводить дополнительные матчи.

Кроме того, многим клубам не понравился вариант, при котором «Днепр-1», «Шахтер», «Динамо» и «Заря» сразу бы получали место в четвертьфинале Кубка Украины.

Судя по всему, второй сезон кряду Кубок Украины не получит своего победителя.