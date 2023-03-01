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Кубок Украины
01 марта 2023, 18:05 | Обновлено 01 марта 2023, 18:06
1771
6

Клубы проголосовали против. Кубок Украины в этом сезоне не состоится

Решили не играть дополнительные матчи

01 марта 2023, 18:05 | Обновлено 01 марта 2023, 18:06
1771
6
Клубы проголосовали против. Кубок Украины в этом сезоне не состоится
УАФ

По информации СМИ, идея с проведением Кубка Украины в усеченном формате сошла на нет, так как клубы УПЛ и Первой лиги проголосовали против организации турнира.

Многие руководители решили, что в нынешнее время не стоит проводить дополнительные матчи.

Кроме того, многим клубам не понравился вариант, при котором «Днепр-1», «Шахтер», «Динамо» и «Заря» сразу бы получали место в четвертьфинале Кубка Украины.

Судя по всему, второй сезон кряду Кубок Украины не получит своего победителя.

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Кубок Украины по футболу
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 6
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avk2307
Агробізнес заявиться знову , тоді і треба кубок розігрувати
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+2
misastefanko
Занадто пізно Співаковського перепечатуєте.А де пруфи?
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0
y-maxim
Я считаю что и УПЛ не нужен. Можно сразу в ЛЧ - ЛЕ - ЛК все по очереди 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
⬆️
Так необязательно именно сейчас играть. Да и формат можно поменять. После окончания чемпионата сыграли бы плейофф первой четвёркой. Схема простейшая. 1-й с 4-м, а 2-й с 3-им. Потом финал. 
  Как то же выявили чемпиона УПЛ в первом чемпионате по финалу лидеров двух разных подгрупп.)
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-1
Дані Рохас
Тю, что за раки в управлении, давайте УПЛ отменим, зачем этот цирк
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-2
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