Кубок Украины01 марта 2023, 18:05 | Обновлено 01 марта 2023, 18:06
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6
Клубы проголосовали против. Кубок Украины в этом сезоне не состоится
Решили не играть дополнительные матчи
01 марта 2023, 18:05 | Обновлено 01 марта 2023, 18:06
1771
6
По информации СМИ, идея с проведением Кубка Украины в усеченном формате сошла на нет, так как клубы УПЛ и Первой лиги проголосовали против организации турнира.
Многие руководители решили, что в нынешнее время не стоит проводить дополнительные матчи.
Кроме того, многим клубам не понравился вариант, при котором «Днепр-1», «Шахтер», «Динамо» и «Заря» сразу бы получали место в четвертьфинале Кубка Украины.
Судя по всему, второй сезон кряду Кубок Украины не получит своего победителя.
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