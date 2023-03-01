Новичок Шахтера Тоиров: «Война в Украине? Я не мог отказать такому клубу»

В среду «Шахтер» объявил о подписании полузащитника Хусрава Тоирова, который получил контракт на 5 лет. Игрок молодежной сборной Таджикистана рассказал о том, на каких позициях может сыграть, а также о войне в Украине.

– Хусрав, рады приветствовать тебя в «Шахтере»! Что чувствуешь в этот момент?

– Конечно, очень приятно оказаться в таком большом клубе. Много эмоций, было волнение, но это очень приятно. Спасибо!

– Как тебя встретили и приняли в команде?

– Очень хорошо приняли. Было приятно от того, как ребята меня поддержали, когда я вошел в раздевалку. Спасибо им за это.

– Как именно ты узнал про интерес «Шахтера» и какой была реакция?

– Это было неожиданно, но очень приятно, когда сказали, что такой большой клуб заинтересовался мной. Разделил эту радость с родителями: сразу позвонил по телефону, и все очень обрадовались – семья, братья, сестры. Это удивительные ощущения. До сих пор не могу в это поверить!

– Следил ли за «Шахтером» раньше? Что можешь сказать о команде?

– Да, наблюдал за «Шахтером». Это хорошая команда – мне нравится, как играет. Оказаться в таком клубе – это мечта.

– На какой позиции ты чувствуешь себя лучше и какие свои сильные качества можешь назвать?

– Я играю левого вингера, левого нападающего. А что касается качеств, то ничего не скажу – вы все увидите на поле.

– Твои цели и амбиции?

– Работать над собой, становиться сильнее и помогать команде.

– Какой игровой номер себе выбрал и почему?

– Играть под номером 77. Это год рождения моей мамы.

– В Украине сейчас идет война. Тебя это не пугало?

– Нет, я просто не мог отказаться от такого варианта. Если это судьба – пусть так и будет. Я ничего не боюсь. Дай Бог, скоро все наладится.

– Что бы ты хотел сказать болельщикам «Шахтера»?

– Хочу поблагодарить их за то, что пишут мне в социальных сетях, – я чувствую их поддержку. Сделаю все возможное, чтобы они могли гордиться мной.