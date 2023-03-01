Новичок Шахтера Тоиров: «Война в Украине? Я не мог отказать такому клубу»
Новичок команды рассказал о неожиданном переезде в Украину
В среду «Шахтер» объявил о подписании полузащитника Хусрава Тоирова, который получил контракт на 5 лет. Игрок молодежной сборной Таджикистана рассказал о том, на каких позициях может сыграть, а также о войне в Украине.
– Хусрав, рады приветствовать тебя в «Шахтере»! Что чувствуешь в этот момент?
– Конечно, очень приятно оказаться в таком большом клубе. Много эмоций, было волнение, но это очень приятно. Спасибо!
– Как тебя встретили и приняли в команде?
– Очень хорошо приняли. Было приятно от того, как ребята меня поддержали, когда я вошел в раздевалку. Спасибо им за это.
– Как именно ты узнал про интерес «Шахтера» и какой была реакция?
– Это было неожиданно, но очень приятно, когда сказали, что такой большой клуб заинтересовался мной. Разделил эту радость с родителями: сразу позвонил по телефону, и все очень обрадовались – семья, братья, сестры. Это удивительные ощущения. До сих пор не могу в это поверить!
– Следил ли за «Шахтером» раньше? Что можешь сказать о команде?
– Да, наблюдал за «Шахтером». Это хорошая команда – мне нравится, как играет. Оказаться в таком клубе – это мечта.
– На какой позиции ты чувствуешь себя лучше и какие свои сильные качества можешь назвать?
– Я играю левого вингера, левого нападающего. А что касается качеств, то ничего не скажу – вы все увидите на поле.
– Твои цели и амбиции?
– Работать над собой, становиться сильнее и помогать команде.
– Какой игровой номер себе выбрал и почему?
– Играть под номером 77. Это год рождения моей мамы.
– В Украине сейчас идет война. Тебя это не пугало?
– Нет, я просто не мог отказаться от такого варианта. Если это судьба – пусть так и будет. Я ничего не боюсь. Дай Бог, скоро все наладится.
– Что бы ты хотел сказать болельщикам «Шахтера»?
– Хочу поблагодарить их за то, что пишут мне в социальных сетях, – я чувствую их поддержку. Сделаю все возможное, чтобы они могли гордиться мной.
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В 1993 перешёл из Памира в Темп (Шепетовка). Оттуда перешёл в 1994 году в Торпедо (Запорожье), где за сезон стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины 1994-95.