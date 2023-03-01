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Англия
01 марта 2023, 16:22 | Обновлено 01 марта 2023, 16:23
144
0

Ливерпуль нацелился на защитника Айнтрахта

Эван Ндика может перейти в «Ливерпуль» на правах свободного агента

01 марта 2023, 16:22 | Обновлено 01 марта 2023, 16:23
144
0
Ливерпуль нацелился на защитника Айнтрахта
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Ндика

«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру защитника «Айнтрахта» Эвана Ндика в качестве возможного усиления состава во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

У «Ливерпуля» будет возможность подписать Ндика бесплатно: летом 23-летний француз станет свободным агентом. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Ндика со стороны «Интера».

В нынешнем сезоне на счету Ндика 1 ассист в 31 матче за «Айнтрахт» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.

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Эван Ндика Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
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