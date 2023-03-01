Ливерпуль нацелился на защитника Айнтрахта
Эван Ндика может перейти в «Ливерпуль» на правах свободного агента
«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру защитника «Айнтрахта» Эвана Ндика в качестве возможного усиления состава во время летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.
У «Ливерпуля» будет возможность подписать Ндика бесплатно: летом 23-летний француз станет свободным агентом. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Ндика со стороны «Интера».
В нынешнем сезоне на счету Ндика 1 ассист в 31 матче за «Айнтрахт» во всех турнирах. Трансферная стоимость игрока оценивается в 32 миллиона евро.
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