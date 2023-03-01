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  4. АРТЕТА: «Хотим обыграть Эвертон, но для нас это ничего не будет значить»
Англия
01 марта 2023, 14:43 | Обновлено 01 марта 2023, 14:57
138
0

АРТЕТА: «Хотим обыграть Эвертон, но для нас это ничего не будет значить»

Менеджер «Арсенала» – о предстоящей игре команды с «ирисками»

01 марта 2023, 14:43 | Обновлено 01 марта 2023, 14:57
138
0
АРТЕТА: «Хотим обыграть Эвертон, но для нас это ничего не будет значить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что у «канониров» серьезный настрой на предстоящий матч с «Эвертоном», который состоится в среду, 1 марта.

Оппонент испанца – наставник «Эвертона» Шон Дайч – в преддверии игры отметил силу нынешнего «Арсенала».

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футбол Англия
Источник Sport.ua
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