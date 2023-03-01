Англия01 марта 2023, 14:43 | Обновлено 01 марта 2023, 14:57
138
0
АРТЕТА: «Хотим обыграть Эвертон, но для нас это ничего не будет значить»
Менеджер «Арсенала» – о предстоящей игре команды с «ирисками»
01 марта 2023, 14:43 | Обновлено 01 марта 2023, 14:57
138
0
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что у «канониров» серьезный настрой на предстоящий матч с «Эвертоном», который состоится в среду, 1 марта.
Оппонент испанца – наставник «Эвертона» Шон Дайч – в преддверии игры отметил силу нынешнего «Арсенала».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 марта 2023, 07:40 14
Что касается травм Ярмоленко и Забарного, то Руслан настроен оптимистически
Футбол | 28 февраля 2023, 15:53 11
Случается с любым вратарем
Футбол | 28.02.2023, 17:52
Футбол | 01.03.2023, 13:25
Теннис | 28.02.2023, 19:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.02.2023, 23:40 45
28.02.2023, 16:56 26
28.02.2023, 23:23 9
28.02.2023, 14:45 7
27.02.2023, 20:43 21
28.02.2023, 12:16 8
28.02.2023, 12:56 20
27.02.2023, 12:11 1