АРТЕТА: «Хотим обыграть Эвертон, но для нас это ничего не будет значить»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета признался, что у «канониров» серьезный настрой на предстоящий матч с «Эвертоном», который состоится в среду, 1 марта.

Оппонент испанца – наставник «Эвертона» Шон Дайч – в преддверии игры отметил силу нынешнего «Арсенала».