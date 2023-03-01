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Англия
01 марта 2023, 14:21 | Обновлено 01 марта 2023, 14:27
159
0

ВИДЕО. Когда вернется Довбик, Соломон снова забивает, ставим на Арсенал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

01 марта 2023, 14:21 | Обновлено 01 марта 2023, 14:27
159
0
ВИДЕО. Когда вернется Довбик, Соломон снова забивает, ставим на Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Стало известно, когда Довбик вернется на поле
2. Ювентус не сдается и продолжает побеждать
3. Игрок Шахтера снова забил в Англии
4. Прогноз на матч Арсенал – Эвертон

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Источник Sport.ua
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