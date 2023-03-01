Источник: Металлист подписал бразильского защитника из клуба Сан-Жозе

В украинской Премьер-лиге в рядах клуба «Металлист» Харькове свою карьеру продолжит правый защитник бразильского клуба «Сан-Жозе» Самуэль.

Как утверждает Тransfermarkt, переход 23-летнего бразильца оформлен 28 февраля. «Металлист» подписал с Самуэлем контракт до лета 2026 года.

Самуэль дебютировал за бразильский «Сан-Жозе» в 2018 году, когда ему было 19 лет. Всего за команду из Порту-Алегри он провел 38 матчей.

«Металлист» в таблице УПЛ занимает 11-е место, имея в активе 16 очков.