Украина. Премьер лига01 марта 2023, 13:25 | Обновлено 01 марта 2023, 13:36
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Источник: Металлист подписал бразильского защитника из клуба Сан-Жозе
За харьковчан будет играть Самуэль
01 марта 2023, 13:25 | Обновлено 01 марта 2023, 13:36
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В украинской Премьер-лиге в рядах клуба «Металлист» Харькове свою карьеру продолжит правый защитник бразильского клуба «Сан-Жозе» Самуэль.
Как утверждает Тransfermarkt, переход 23-летнего бразильца оформлен 28 февраля. «Металлист» подписал с Самуэлем контракт до лета 2026 года.
Самуэль дебютировал за бразильский «Сан-Жозе» в 2018 году, когда ему было 19 лет. Всего за команду из Порту-Алегри он провел 38 матчей.
«Металлист» в таблице УПЛ занимает 11-е место, имея в активе 16 очков.
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