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Украина. Премьер лига
01 марта 2023, 13:25 | Обновлено 01 марта 2023, 13:36
903
0

Источник: Металлист подписал бразильского защитника из клуба Сан-Жозе

За харьковчан будет играть Самуэль

01 марта 2023, 13:25 | Обновлено 01 марта 2023, 13:36
903
0
Источник: Металлист подписал бразильского защитника из клуба Сан-Жозе
rdctv. Самуэль

В украинской Премьер-лиге в рядах клуба «Металлист» Харькове свою карьеру продолжит правый защитник бразильского клуба «Сан-Жозе» Самуэль.

Как утверждает Тransfermarkt, переход 23-летнего бразильца оформлен 28 февраля. «Металлист» подписал с Самуэлем контракт до лета 2026 года.

Самуэль дебютировал за бразильский «Сан-Жозе» в 2018 году, когда ему было 19 лет. Всего за команду из Порту-Алегри он провел 38 матчей.

«Металлист» в таблице УПЛ занимает 11-е место, имея в активе 16 очков.

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Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ
Источник Transfermarkt
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