Трагически оборвалась жизнь экс-игрока клубов Альбасете и Овьедо

32-летний Пелайо Ново Гарсия, игравший в свое время за «Альбасете», «Эльче» и «Овьедо», погиб, попав под поезд. Прибывшие на место происшествия спасатели уже ничем не могли помочь бывшему футболисту.

Пелайо был вынужден завершить карьеру в 2018 году в результате несчастного случая. Он выпал в отеле с балкона 3-го этажа, разговаривая по телефону. Получив множественные переломы, футболист стал инвалидом. Тем не менее, он продолжил заниматься спортом, начав играть в теннис на колясках. 8 месяцев назад Ново Гарсия женился.