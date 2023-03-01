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Испания
01 марта 2023, 13:03 | Обновлено 01 марта 2023, 13:11
655
0

Трагически оборвалась жизнь экс-игрока клубов Альбасете и Овьедо

Погиб Пелайо Ново Гарсия

01 марта 2023, 13:03 | Обновлено 01 марта 2023, 13:11
655
0
Трагически оборвалась жизнь экс-игрока клубов Альбасете и Овьедо
Twitter. Пелайо Ново Гарсия

32-летний Пелайо Ново Гарсия, игравший в свое время за «Альбасете», «Эльче» и «Овьедо», погиб, попав под поезд. Прибывшие на место происшествия спасатели уже ничем не могли помочь бывшему футболисту.

Пелайо был вынужден завершить карьеру в 2018 году в результате несчастного случая. Он выпал в отеле с балкона 3-го этажа, разговаривая по телефону. Получив множественные переломы, футболист стал инвалидом. Тем не менее, он продолжил заниматься спортом, начав играть в теннис на колясках. 8 месяцев назад Ново Гарсия женился.

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Источник Marca
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