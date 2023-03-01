Украина. Премьер лига01 марта 2023, 12:04 | Обновлено 01 марта 2023, 12:11
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ВИДЕО. Шахтер у Мудрика в заложниках, Ротань в сборной Украины
Новое интересное видео на ютуб-канале Записки украинского болельщика
01 марта 2023, 12:04 | Обновлено 01 марта 2023, 12:11
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Что ждет Ротаня в сборной Украины и почему к нему претензий не должно быть? Как Мудрик держит в заложниках «Шахтер» и весь украинский футбол? Несколько горячих тем, о которых следует говорить в этом видео.
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